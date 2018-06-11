Ещё
Как играет сборная Франции Дидье Дешама. Чисто тактический разбор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как играет сборная Франции Дидье Дешама. Чисто тактический разбор 

Чемпионат.com 1 час назад
Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет сборная Франции под руководством главного тренера Дидье Дешама. Разбор игры национальной команды был поделён на пять пунктов: состав, схема, ключевые игроки, проблемы и прогноз.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).
Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале МЯЧ Production в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
Неймар опубликовал фотографию с пляжа в Сочи Прогноз на выступление сборной Аргентины на ЧМ-2018 Сенегал обыграл Южную Корею в товарищеском матче, Конате реализовал пенальти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа приготовилась к бойкоту ЧМ-2018330
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России32
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом31
Овечкин решил не возвращаться в Россию364
Футболист спас журналистку ударом ноги47
Видео
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:03
Испанского журналиста огорошила «ученица Мутко»
Футбол
00:10
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом
Хоккей
00:33
Салах удивился приему в Чечне
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:14
В сборной России рассказали о «секретном оружии»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:41
Футболисты попадали на газон во время матча
Футбол
01:26
Вратарь извинился за неявку на оргию
Футбол
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:11
Овечкин решил не возвращаться в Россию
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение