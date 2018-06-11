Как играет сборная Франции Дидье Дешама. Чисто тактический разбор

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться в том, как играет сборная Франции под руководством главного тренера Дидье Дешама. Разбор игры национальной команды был поделён на пять пунктов: состав, схема, ключевые игроки, проблемы и прогноз.

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).

Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале МЯЧ Production в YouTube.