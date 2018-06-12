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Сборная Польши разгромила Литву в товарищеском матче — 4:0
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Сборная Польши разгромила Литву в товарищеском матче — 4:0 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Национальная команда Польши провела товарищеский поединок со сборной Литвы в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира в России. Встреча прошла в Варшаве на стадионе «Народовы» и завершилась со счётом 4:0 в пользу польской команды.
Забитыми мячами в составе сборной Польши отметились нападающий Роберт Левандовски, оформивший дубль в первом тайме встречи, а также форвард Давид Ковнацки и хавбек Якуб Блащиковски, реализовавший пенальти на 82-й минуте игры.
На групповом этапе чемпионата мира — 2018 национальная команда Польши сыграет со сборными Сенегала, Колумбии и Японии.
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