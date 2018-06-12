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Российские гандболисты пробились на чемпионат мира 2019 года
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Российские гандболисты пробились на чемпионат мира 2019 года 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Гандболисты сборной России в Перми обыграли команду Чехии в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2019 года со счётом 29:21. В первой встрече, которая состоялась на минувшей неделе, подопечные Эдуарда Кокшарова потерпели поражение со счётом 26:27. Таким образом, россияне завоевали путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 9 по 27 января 2019 года в шести городах Германии и Дании.
Гандбол. Отбор на чемпионат мира-2019. Мужчины. Ответный стыковой матч. Пермь Россия — Чехия — 29:21 (14:11).
Первый матч: 26:27.
Участие в мужском чемпионате мира по гандболу 2019 года примут 24 сборные.
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