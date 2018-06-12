Российские гандболисты пробились на чемпионат мира 2019 года

Гандболисты сборной России в Перми обыграли команду Чехии в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2019 года со счётом 29:21. В первой встрече, которая состоялась на минувшей неделе, подопечные Эдуарда Кокшарова потерпели поражение со счётом 26:27. Таким образом, россияне завоевали путёвку на чемпионат мира, который пройдёт с 9 по 27 января 2019 года в шести городах Германии и Дании. Гандбол. Отбор на чемпионат мира-2019. Мужчины. Ответный стыковой матч. Пермь Россия — Чехия — 29:21 (14:11). Первый матч: 26:27. Участие в мужском чемпионате мира по гандболу 2019 года примут 24 сборные.