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Гранквист: «Нам нужно быть более осторожными с Мексикой»
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Гранквист: «Нам нужно быть более осторожными с Мексикой» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Швеции считает команду Мексики серьезным противником, поэтому в матче с ней на чемпионате мира шведам нужно быть предельно аккуратными, при этом нужно стремиться проводить стремительные атаки, сообщил во вторник журналистам капитан скандинавской команды Андреас Гранквист.
"Мексика — сильная команда, нам нужно быть более осторожными с ними, но при этом быть быстрыми в атаках, работать технично", — сказал бывший игрок «Краснодара».
Защитник «Хельсингборга» отметил, что в группе, где играет Швеция, есть «фантастические игроки», но и шведов он считает сильной командой.
На чемпионате мира сборная Швеции сыграет в группе F с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург). Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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