На тренировке сборной Англии в Зеленогорске присутствует около 500 болельщиков

На первой тренировке сборной Англии в Зеленогорске, где расположена база национальной команды, присутствует около 500 болельщиков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева

В основном присутствующие — это воспитанники местных футбольных школ.

В первом матче группового этапа чемпионата мира — 2018 сборной Англии предстоит встретиться с командой Туниса. Игра пройдёт в Волгограде 18 июня. Затем англичане проведут матчи со сборными Панамы (24 июня в Нижнем Новгороде) и Бельгии (28 июня в Калининграде).