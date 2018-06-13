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На тренировке сборной Англии в Зеленогорске присутствует около 500 болельщиков
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На тренировке сборной Англии в Зеленогорске присутствует около 500 болельщиков 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
На первой тренировке сборной Англии в Зеленогорске, где расположена база национальной команды, присутствует около 500 болельщиков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
В основном присутствующие — это воспитанники местных футбольных школ.
В первом матче группового этапа чемпионата мира — 2018 сборной Англии предстоит встретиться с командой Туниса. Игра пройдёт в Волгограде 18 июня. Затем англичане проведут матчи со сборными Панамы (24 июня в Нижнем Новгороде) и Бельгии (28 июня в Калининграде).
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