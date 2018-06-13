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Михаил Боярский: «Сборная России ничего не добьется на чемпионате мира»
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Михаил Боярский: «Сборная России ничего не добьется на чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный актер Михаил Боярский считает, что у сборной России мало шансов выступить удачно на ЧМ-2018. По его словам, к этому нужно быть готовым.
— Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьется, — цитирует «Бизнес Online» Боярского. — Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром. В театрах тоже бывают проблемы. Футбол, честно говоря, наше больное место. Я думаю, в нем еще долго ничего не будет происходить. Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем. В финал выйдут Бразилия и Германия, а победит, скорее всего, последняя.
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Сборная России на чемпионате мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи
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