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Пике рассказал об атмосфере в сборной Испании
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Пике рассказал об атмосфере в сборной Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Испании Жерар Пике поделился ожиданиями от следующих матчей чемпионата мир по футболу 2018 года.
"Важно не терять уровень игры и концентрацию в следующих играх. Я надеюсь, что на этом чемпионате мира у нас все получится. Во всяком случае, чувства после этой игры очень положительные", — цитирует Пике ТАСС.
Также защитник рассказал об атмосфере в команде.
"У нас сейчас замечательная обстановка в команде, все чувствуют себя отлично. Безусловно, эта ничья плоха для обеих команд, но мы будем работать, чтобы выйти из группы", — добавил футболист.
Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).
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