Пике рассказал об атмосфере в сборной Испании

Защитник сборной Испании Жерар Пике поделился ожиданиями от следующих матчей чемпионата мир по футболу 2018 года.

"Важно не терять уровень игры и концентрацию в следующих играх. Я надеюсь, что на этом чемпионате мира у нас все получится. Во всяком случае, чувства после этой игры очень положительные", — цитирует Пике ТАСС

Также защитник рассказал об атмосфере в команде.

"У нас сейчас замечательная обстановка в команде, все чувствуют себя отлично. Безусловно, эта ничья плоха для обеих команд, но мы будем работать, чтобы выйти из группы", — добавил футболист.

Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).