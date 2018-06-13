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Матч открытия ЧМ-2018 на Первом будут комментировать Слуцкий и Елагин
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Матч открытия ЧМ-2018 на Первом будут комментировать Слуцкий и Елагин 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Витесса»
Матч открытия чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет 14 июня в Москве между сборными России и Саудовской Аравии на "Первом канале" будут комментировать Александр Елагин и Леонид Слуцкий.
Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, 27 из которых — в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира — Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.
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