Матч открытия ЧМ-2018 на Первом будут комментировать Слуцкий и Елагин

Матч открытия чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет 14 июня в Москве между сборными России и Саудовской Аравии на "Первом канале" будут комментировать Александр Елагин и Леонид Слуцкий.

Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, 27 из которых — в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира — Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.