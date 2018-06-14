Ну что, выйдем из группы?

Сборная России в матче открытия чемпионата мира по футболу разгромила национальную команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.

На групповом этапе мирового первенства подопечные Станислава Черчесова сыграют ещё со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдет ли сборная России из группы?

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.