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Ну что, выйдем из группы?
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Ну что, выйдем из группы? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная России в матче открытия чемпионата мира по футболу разгромила национальную команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.
На групповом этапе мирового первенства подопечные Станислава Черчесова сыграют ещё со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: выйдет ли сборная России из группы?
Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.
Счёт в матче с Саудовской Аравией открыл хавбек Юрий Газинский. Ещё до перерыва полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество российской команды. На 71-й минуте Артём Дзюба забил третий гол российской команды. Четвёртый мяч на первой компенсированной минуте забил Черышев. Пятый гол на счету Головина, реализовавшего удар со штрафного.
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