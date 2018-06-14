Ну что, выйдем из группы? 

Сборная России в матче открытия чемпионата мира по футболу разгромила национальную команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.
На групповом этапе мирового первенства подопечные Станислава Черчесова сыграют ещё со сборными Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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Счёт в матче с Саудовской Аравией открыл хавбек Юрий Газинский. Ещё до перерыва полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество российской команды. На 71-й минуте Артём Дзюба забил третий гол российской команды. Четвёртый мяч на первой компенсированной минуте забил Черышев. Пятый гол на счету Головина, реализовавшего удар со штрафного.