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Самедов: сборная Россия не та команда, которая расслабится после первого матча ЧМ
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Самедов: сборная Россия не та команда, которая расслабится после первого матча ЧМ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России не расслабятся после разгромной победы над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Александр Самедов.
В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 5:0.
"Хорошие эмоции, конечно, волновались, но сейчас рады и счастливы. В перерыве [главный тренер Станислав] Черчесов дал корректировки, чтобы мы более дисциплинированно играли, ближе к сопернику, потому что они техничные ребята. После матча он отметил, что мы сделали маленький шажок. Нам не стоит обольщаться, у нас впереди самый важный матч за выход из группы", — сказал Самедов.
"Рады, что сумели порадовать болельщиков. Очень хотели забить быстрый гол и здорово, что это удалось. Мы не та команда, которая может расслабиться после первой игры", — заключил полузащитник сборной России
Следующими соперниками россиян на групповом этапе станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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