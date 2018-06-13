Голландец Кейперс назначен главным арбитром матча ЧМ между сборными Египта и Уругвая

ТАСС , 13 июня. Голландец Бьорн Кейперс будет главным арбитром на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Египта и Уругвая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч группы A пройдет 15 июня в Екатеринбурге. Для 45-летнего Кейперса этот чемпионат мира станет вторым в карьере. Голландец также работал на двух финалах Лиги Европы (2013, 2018) и на финале Лиги чемпионов (2014).

Главным судьей на матч группы B между сборными Португалии и Испании в Сочи назначен итальянец Джанлука Рокки , который работал на Олимпиаде 2012 года.

На матче группы B между сборными Ирана и Марокко, который пройдет 15 июня в Санкт-Петербурге, будет работать турецкий судья Джюнейт Чакыр. Он обслуживал матчи на двух чемпионатах Европы (2012, 2016) и на чемпионате мира в 2014 году, в том числе полуфинал между сборными Нидерландами и Аргентины. Также он работал на олимпийском турнире 2016 года.