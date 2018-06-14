Капитан сборной Уругвая ответил на вопрос о смене тактики команды из-за Салаха 

Капитан сборной Уругвая Диего Годин заявил, что команда не будет менять тактику игры в матче с Египтом из-за форварда Мохамеда Салаха. Об этом сообщает ТАСС.
"Подготовка нашей сборной не зависит от статуса одного игрока. Мы давно готовились к чемпионату мира, и подготовка не зависит от того, будет или нет Салах на поле", — сказал Годин.
Ранее главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер сообщил, что Салах с большой долей вероятности сможет принять участие в первом матче своей команды на чемпионате мира — 2018 в России против сборной Уругвая.