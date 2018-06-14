Капитан сборной Уругвая ответил на вопрос о смене тактики команды из-за Салаха

Капитан сборной Уругвая Диего Годин заявил, что команда не будет менять тактику игры в матче с Египтом из-за форварда Мохамеда Салаха . Об этом сообщает ТАСС.

"Подготовка нашей сборной не зависит от статуса одного игрока. Мы давно готовились к чемпионату мира, и подготовка не зависит от того, будет или нет Салах на поле", — сказал Годин.