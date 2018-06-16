Роналду признан игроком матча ЧМ-2018 против команды Испании

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России против команды Испании, сообщает ТАСС

Форвард открыл счет в матче на четвертой минуте после реализованного пенальти, затем отправил мяч в сетку ворот соперника в концовке тайма, а на 88-й минуте сравнял счет и принес своей команде ничейный результат.

Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).