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Роналду признан игроком матча ЧМ-2018 против команды Испании
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Роналду признан игроком матча ЧМ-2018 против команды Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России против команды Испании, сообщает ТАСС.
Форвард открыл счет в матче на четвертой минуте после реализованного пенальти, затем отправил мяч в сетку ворот соперника в концовке тайма, а на 88-й минуте сравнял счет и принес своей команде ничейный результат.
Встреча между сборными Португалии и Испании, которая прошла в Сочи, завершился со счетом 3:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После первого тура в группе B лидирует сборная Ирана (3 очка). Второе и третье место занимают команды Португалии и Испании (1). Замыкает четверку сборная Марокко (0).
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