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Черышев вошел в историю чемпионатов мира
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Черышев вошел в историю чемпионатов мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский полузащитник Денис Черышев стал первым игроком в истории чемпионатов мира, кто забил в первом матче мирового первенства после замены, сообщает "Советский спорт".
Черышев отметился голом после того, как вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву.
Напомним, что первый матч чемпионата мира по футболу — 2018 завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что замена Дзагоева на Черышева стала рекордной в истории сборной России на чемпионата мира по футболу — 2018.
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