Черышев вошел в историю чемпионатов мира

Российский полузащитник Денис Черышев стал первым игроком в истории чемпионатов мира, кто забил в первом матче мирового первенства после замены, сообщает "Советский спорт"

Черышев отметился голом после того, как вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву

Напомним, что первый матч чемпионата мира по футболу — 2018 завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

Ранее сообщалось, что замена Дзагоева на Черышева стала рекордной в истории сборной России на чемпионата мира по футболу — 2018.