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Англичане сыграли в боулинг и дартс на чемпионате мира
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Англичане сыграли в боулинг и дартс на чемпионате мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Футболисты сборной Англии за четыре дня до своего первого матча на чемпионате мира с командой Туниса сыграли в боулинг и дартс, сообщает The Sun.
По данным издания, англичане разделились на две команды и сыграли товарищеские матчи в боулинге и дартс. Также в минуты отдыха футболисты смотрят телевизор, играют в видео— и комьютерные игры.
Напомним, англичане сыграют в группе группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
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