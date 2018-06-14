Матч Россия — Саудовская Аравия посетили 78 011 болельщиков

Матч открытия чемпионата мира–2018 между национальными командами России и Саудовской Аравии посетили 78 011 болельщиков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов

Матч открытия чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия сейчас проходит в Москве на стадионе «Лужники». К 85-й минуте счёт 3:0 в пользу команды Станислава Черчесова . «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Соперниками сборной России и Саудовской Аравии по группе также являются команды Уругвая и Египта, которые проведут свой матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 завтра, 15 июня.