Жирков: футболисты сборной России должны сохранить победный настрой в следующих матчах ЧМ

МОСКВА, 14 июня. / ТАСС /. Сборная России по футболу должна сохранить победный настрой в следующих играх чемпионата мира после разгромной победы над командой Саудовской Аравии в стартовом матче турнира. Такое мнение журналистам высказал полузащитник команды Юрий Жирков

В четверг сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

"Показали хорошую игру, забили много мячей, надо продолжать в том же духе. Они тоже хорошо играли, держали мяч, было несколько опасных моментов у наших ворот. Будем разбирать ошибки в обороне. После матча Черчесов похвалил, сказал, что нужно продолжать", — сказал Жирков.

"Конечно, немного волнения было, но мы с ним справились. Такое количество болельщиков не добавляло мандража, на матчах чемпионатах России тоже собирается много фанатов. Будем надеяться, что следующие матчи проведем так же. Плохо, конечно, что Дзагоев получил травму в первом матче", — заключил футболист сборной России.

Следующими соперниками россиян на групповом этапе станут команды Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).