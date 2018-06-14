Пицци: разгромное поражение от России предопределили наши слабые действия 

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал поражение от команды России (0:5) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018.
«Конечно, я анализировал наших соперников. С тех пор как принял команду, разбирали Россию, Египет, Уругвай. Мы хорошо их знаем и прекрасно понимали, как они будут играть. Не могу сказать, что они нас удивили, нет. Но такой крупный счёт предопределили, прежде всего, наши слабые действия. Они играли так же, как в предыдущих шести матчах, так же теряли мяч, пытались играть высоким пасом. Так что мы знали их сильные стороны. Но первый пропущенный гол застал нас врасплох. Однако игра сборной России не стала большим сюрпризом», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.