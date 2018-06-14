Очереди возле метро «Добрынинская» за паспортом болельщика. Видео

В центре Москвы возле метро «Добрынинская» образовались огромные очереди из иностранцев за паспортом болельщика.

Напомним, что сегодня, 14 июня, сборная России в «Лужниках» сыграет с Саудовской Аравией в матче открытия турнира.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия — Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча — 14 июня 2018 в 18.00 #ЧМ2018 #WorldCup центре Москвы возле метро Добрынинская огромные очереди из иностранцев за паспортом болельщика pic.twitter.com/Yum1fgIArO

— СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 14 июня 2018 г.