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Роналду — четвёртый игрок, забивавший на четырех чемпионатах мира
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Роналду — четвёртый игрок, забивавший на четырех чемпионатах мира 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: ТАСС
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с Испанией. На 4-й минуте игрок мадридского «Реала» реализовал пенальти, который сам и заработал.
Роналду стал лишь четвёртым игроком в истории футбола, забивавшим на четырёх чемпионатах мира. Португалец ранее становился автором голов на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Также на четырёх чемпионатах мира забивали немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе и бразилец Пеле.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания. К середине первого тайма счёт ничейный — 1:1.
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