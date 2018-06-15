Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счёт в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с Испанией. На 4-й минуте игрок мадридского «Реала» реализовал пенальти, который сам и заработал.
Роналду стал лишь четвёртым игроком в истории футбола, забивавшим на четырёх чемпионатах мира. Португалец ранее становился автором голов на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Также на четырёх чемпионатах мира забивали немцы Уве Зеелер и Мирослав Клозе и бразилец Пеле.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Испания. К середине первого тайма счёт ничейный — 1:1.