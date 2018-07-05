Женская сборная России по пляжному гандболу готовится к чемпионату мира

Женская сборная России по пляжному гандболу собралась в Ставрополе, где проводит недельную тренировочную сессию, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Тренерский штаб национальной команды во главе с Виталием Волынченко вызвал на сбор 13 следующих гандболисток:

Вратари: Дарья Ламзина, Марина Складчикова (обе — «Ставрополье-СКФУ»), Виктория Самарская ("Кубань");

— Команда тренируется с понедельника. Меня радует, как девушки относятся к делу, у них отличный настрой, — рассказал главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Виталлий Волынченко. — Тренировки проходят в двухразовом режиме. Сбор посвящён работе над техникой и тактикой.

Женская сборная России по пляжному гандболу будет тренироваться в Ставрополе до 9 июля. После этого игроки национальной команды примут участие во втором туре чемпионата России по пляжному гандболу, который продлится до 12 июля.

— После чемпионата России мы огласим окончательный состав на чемпионат мира, — отметил главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу. — Изменения в составе уже есть. Например, в чемпионате мира не примут участие вратари Валерия Горелова и Дарина Шулега, которые вызывались на первый сбор. Горелова сейчас находится на сборе немецкого клуба, за который она выступает. Она смогла бы присоединиться к команде только после 14 июля, то есть накануне чемпионата мира. То же касается и Шулеги, которая продолжила свою карьеру в одном из белорусских клубов. Посмотрим, как игроки себя проявят на чемпионате России. В заявку на чемпионат мира попадут 10 гандболисток. 16 июля команда отправится в Казань, где пройдёт завершающий этап подготовки к турниру.

Чемпионат мира по пляжному гандболу пройдёт с 24 по 29 июля в Казани. Женская сборная России на групповом этапе встретится с командами Таиланда, США и Бразилии. Действующим чемпионом мира по пляжному гандболу среди женских команд является сборная Испании.