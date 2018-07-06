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Женская сборная России по пляжному футболу начала свою историю с победы
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Женская сборная России по пляжному футболу начала свою историю с победы 

Чемпионат.com 6 июля 2018
В первом матче Кубка Европы среди женских команд, который проходит в Назаре (Португалия), сборная России, проводившая первый матч на международном уровне, в упорной борьбе взяла верх над швейцарками — 8:6. Хет-трик в составе российской команды оформила Наталья Зайцева, о два раза отличились Марина Фёдорова и Анастасия Горшкова, ещё один гол на счету Анны Черняковой.
В субботу, 7 июля, подопечные Ильи Леонова сыграют с голландками.
Пляжный футбол. Кубок Европы среди женских команд. Назаре, Португалия Группа В. Первый тур  Швейцария — Россия — 6:8 (2:3, 3:1, 1:4).
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