Женская сборная России по пляжному футболу начала свою историю с победы 

В первом матче Кубка Европы среди женских команд, который проходит в Назаре (Португалия), сборная России, проводившая первый матч на международном уровне, в упорной борьбе взяла верх над швейцарками — 8:6. Хет-трик в составе российской команды оформила Наталья Зайцева, о два раза отличились Марина Фёдорова и Анастасия Горшкова, ещё один гол на счету Анны Черняковой.
В субботу, 7 июля, подопечные Ильи Леонова сыграют с голландками.
Пляжный футбол. Кубок Европы среди женских команд. Назаре, Португалия Группа В. Первый тур Швейцария — Россия — 6:8 (2:3, 3:1, 1:4).