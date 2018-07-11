«Астраханочка», «Звезда», «Кубань» и «Спартак» выступят в Кубке EHF

Европейская федерация гандбола утвердила окончательный состав участников Кубка EHF и Кубка вызова среди мужских и женских команд.

От России в женском розыгрыше сыграют: «Звезда», «Астраханочка», «Кубань» и «Лада». «Звезда» начнет выступление с первого квалификационного раунда, «Астраханочка» и «Кубань» — со второго, «Лада» — с третьего.

Матчи первого квалификационного раунда запланированы на 8/9 и 15/16 сентября, второго — 13/14 и 20/21 октября, третьего — 10/11 и 18/19 ноября.

В мужском Кубке EHF сыграет «Спартак» , ставший в прошлом сезоне вице-чемпионом России. Первый матч красно-белые проведут 6/7 октября, ответный — 13/14 октября.

В Кубке вызова примут участие «Университет-Нева» (с третьего раунда) и «Динамо-Виктор» (со второго).

Жеребьевка Кубка EHF и Кубка вызова состоится 17 июля в штаб-квартире EHF в Вене.

Добавим, что в Лиге чемпионов Россию представят чемпионы страны — «Чеховские медведи» (у мужчин) и «Ростов-Дон» (у женщин).