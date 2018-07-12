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В Федерации гандбола России произошли кадровые изменения
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В Федерации гандбола России произошли кадровые изменения 

Российский стадион 12 июля 2018
Фото: Российский стадион
В среду, 11 июля, в Москве состоялось заседание исполкома Федерации гандбола России (ФГР). Его открыл президент Сергей Шишкарёв, который перед обсуждением рабочей повестки сообщил о кадровых изменениях в руководстве, сообщает пресс-служба федерации.
Глава ФГР объявил, что на должность вице-президента назначен член исполкома Виктор Владимирович Поладенко, ранее занимавший должность спортивного директора. Новым спортивным директором ФГР стал известный в прошлом гандболист, чемпион Европы, чемпион мира и победитель Олимпийских игр-2000 в составе сборной России Станислав Николаевич Кулинченко. В последнее время он работал генеральным директором женского гандбольного клуба «Кубань».
— Мне бы хотелось пожелать, чтобы между вами установился хороший рабочий контакт, — прокомментировал назначения президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв. — Хотелось бы пожелать, чтобы работа получалась и складывалась в пользу игроков, тренеров, команд и всех, кто занимается нашим любимым видом спорта.
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