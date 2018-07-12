В Федерации гандбола России произошли кадровые изменения

В среду, 11 июля, в Москве состоялось заседание исполкома Федерации гандбола России (ФГР). Его открыл президент Сергей Шишкарёв , который перед обсуждением рабочей повестки сообщил о кадровых изменениях в руководстве, сообщает пресс-служба федерации.

Глава ФГР объявил, что на должность вице-президента назначен член исполкома Виктор Владимирович Поладенко , ранее занимавший должность спортивного директора. Новым спортивным директором ФГР стал известный в прошлом гандболист, чемпион Европы, чемпион мира и победитель Олимпийских игр-2000 в составе сборной России Станислав Николаевич Кулинченко. В последнее время он работал генеральным директором женского гандбольного клуба «Кубань».

— Мне бы хотелось пожелать, чтобы между вами установился хороший рабочий контакт, — прокомментировал назначения президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв. — Хотелось бы пожелать, чтобы работа получалась и складывалась в пользу игроков, тренеров, команд и всех, кто занимается нашим любимым видом спорта.