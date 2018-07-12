Российские баскетболистки проиграли Латвии на чемпионате Европы U20

Молодежная женская сборная России по баскетболу проиграла команде Латвии в матче нижней части турнирной таблицы за 9-16 места на чемпионате Европы U20.

Напомним, ранее на турнире россиянки потерпели сенсационное поражение от сборной Швеции и не смогла пробиться в 1/4 финала турнира. Перед этим сборная России заняла первое место в группе, но проиграла шведкам, не одержавшим ни одной победы в предыдущих матчах турнира.

Чемпионат Европы. Девушки (U20). Шопрон, Венгрия

Турнир за 9-16-е места

Россия — Латвия — 74:75 (16:28, 22:18, 14:14, 22:15)