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Российские баскетболистки проиграли Латвии на чемпионате Европы U20
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Российские баскетболистки проиграли Латвии на чемпионате Европы U20 

SPORT24.ru 12 июля 2018
Молодежная женская сборная России по баскетболу проиграла команде Латвии в матче нижней части турнирной таблицы за 9-16 места на чемпионате Европы U20.
Напомним, ранее на турнире россиянки потерпели сенсационное поражение от сборной Швеции и не смогла пробиться в 1/4 финала турнира. Перед этим сборная России заняла первое место в группе, но проиграла шведкам, не одержавшим ни одной победы в предыдущих матчах турнира.
Чемпионат Европы. Девушки (U20). Шопрон, Венгрия
Турнир за 9-16-е места
Россия — Латвия — 74:75 (16:28, 22:18, 14:14, 22:15)
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