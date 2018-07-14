Ещё
«Рубин» уступил «Хайдуку» в контрольном матче
Далее:
Читайте также:
Ещё
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Загитову и Медведеву столкнули лбами

«Рубин» уступил «Хайдуку» в контрольном матче 

Советский спорт 14 июля 2018
Игра завершилась поражением российского клуба со счетом 0:1. Мяч на 62-й минуте забил Иван Делич.
Следующий контрольный матч команда Курбана Бердыева проведет 17 июля — ее соперником станет израильский «Маккаби» (Петтах-Тиква).
Советский спорт: последние новости
Сборная Украины в Чехии отказалась поселиться в гостинице «Москва» Муса забил в дебютном матче за «Аль-Наср» (видео) «Ницца» проиграла «Реймсу», «Лилль» обыграл «Ренн»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера28
Украинский футболист высказался про Крым100
Загитову и Медведеву столкнули лбами3
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение