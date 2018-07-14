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Сборная Венгрии впервые выиграла ЧМ U20 среди девушек по гандболу
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Сборная Венгрии впервые выиграла ЧМ U20 среди девушек по гандболу 

Чемпионат.com 14 июля 2018
Сборная Венгрии среди девушек не старше 20 лет в финале домашнего чемпионата мира по гандболу одержала волевую победу на командой Норвегии со счётом 28:22. Венгерские гандболистки впервые в истории завоевали трофей.
Ранее во встрече за третье место российские гандболистки уступили соперницам из Южной Кореи со счётом 27:29. В полуфинале сборная России проиграла норвежкам, а корейцы потерпели поражение от венгерок.
Гандбол. Девушки. Чемпионат мира U20. Дебрецен, Венгрия Финал
Норвегия — Венгрия — 22:28 (12:10).
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