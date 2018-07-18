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Названы самые «мужские» марки автомобилей в России
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Названы самые «мужские» марки автомобилей в России
Вести.Ru
18 июля 2018
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Фото:
Вести.Ru
Женщина, управляющая автомобилем, давным-давно никого не удивляет, однако, как выяснилось, автомобили некоторых марок в нашей стране приобретают почти исключительно мужчины.
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