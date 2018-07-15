Франция с Паваром не проиграла ни одного матча, начиная с юношеских турниров

Сборная Франции не потерпела ни одного поражения, когда за нее играл защитник Бенжамен Павар . Это касается всех матчей национальной команды, начиная с юношеских турниров. Павар провел за сборные всех уровней 31 матч.

22-летний игрок «Штутгарта» начал выступать за сборную Франции в 2015 году, а спустя пару лет дебютировал в главной команде, выйдя на замену в товарищеском матче с Уэльсом (2:0).

На чемпионате мира — 2018 Павар провел шесть матчей и во всех из них французы одержали победы. Павар пропустил лишь последнюю игру группового этапа с Данией, которая завершилась ничьей (0:0).