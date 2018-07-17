«Звезда», «Астраханочка», «Спартак» узнали соперников в гандбольных еврокубках

Российские гандбольные клубы узнали первых соперников в еврокубковых турнирах. Звенигородская «Звезда» в первом квалификационном раунде Кубка ЕГФ сыграет со швейцарским «Цугом». Матчи данного этапа пройдут 8-9 и 15-16 сентября. Краснодарская «Кубань» во втором раунде квалификации сыграет с победителем пары «БНТУ-БелАЗ» (Беларусь) — «Кэрьйенг» (Люксембург), «Астраханочка» — с победителем противостояния «Груде» (Босния и Герцеговина) — «Туссис Метцинген» (Германия).

Московский «Спартак» во втором квалификационном раунде Кубка ЕГФ встретится с победителем пары «Польва Сервити» (Эстония) — «Берн» (Швейцария).

Ставропольский клуб «Динамо-Виктор» во втором раунде Кубка вызова сыграет с греческим клубом «Диомидис Аргус». «Нева» (Санкт-Петербург) в третьем раунде сразится с победителем противостояния «Дюделанж» (Люксембург) — «Имеди» (Телави, Грузия).