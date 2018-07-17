Российские ватерполистки выиграли третий матч кряду на ЧЕ, разгромив немок

Женская сборная России по водному поло в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы в Барселоне (Испания) разгромила команду Германии со счётом 27:5. Для бронзовых призёров Олимпийских игр 2016 года это третья победа кряду. Немки потерпели второе поражение.

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Барселона. Группа B. Третий тур Россия — Германия — 27:5 (5:2, 7:1, 7:1, 8:1).

19 июля россиянки сыграют со сборной Венгрии, а 21-го — с испанками. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже четвёртого. Россиянки на данный момент в группе лидируют.