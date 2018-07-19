«Астана» успешно преодолела первый отборочный раунд Лиги чемпионов

Голами в составе победителей отметились Джордже Деспотович и Серикжан Мужиков

Первый матч также завершилась победой клуба из столицы Казахстана — 1:0.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч "Сутьеска" (Никшич, Черногория) — «Астана» (Астана, Казахстан) — 0:2 Гола: 0:1 — Деспотович, 38; 0:2 — Мужиков, 65