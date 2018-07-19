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«Астана» успешно преодолела первый отборочный раунд Лиги чемпионов
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«Астана» успешно преодолела первый отборочный раунд Лиги чемпионов 

Газета.Ru 19 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Казахстанский футбольный клуб «Астана» на выезде обыграл черногорскую «Сутьеску» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт".
Голами в составе победителей отметились Джордже Деспотович и Серикжан Мужиков.
Первый матч также завершилась победой клуба из столицы Казахстана — 1:0.
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. Ответный матч "Сутьеска" (Никшич, Черногория) — «Астана» (Астана, Казахстан) — 0:2 Гола: 0:1 — Деспотович, 38; 0:2 — Мужиков, 65
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