Россия проиграла Сербии на чемпионате Европы 

Спорт-Экспресс: последние новости

Россия обыграла Финляндию на "Кубке Глинки/Гретцки"

Исландия выиграла смешанный турнир по гольфу на чемпионате Европы

"Брага" на выезде сыграла вничью с "Зарей" в квалификации Лиги Европы