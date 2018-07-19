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Катарина Булатович покинула ГК «Ростов-ДОН»
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Катарина Булатович покинула ГК «Ростов-ДОН» 

Деловое сообщество 19 июля 2018
Все болельщики с замиранием сердца следят за сменой состава команды ГК «Ростов-Дон». В команде произошли существенные изменения. Француза Фредерика Бужана сменил на посту испанский специалист Мартин Амброс. Прежний тренер покинул команду по окончании сезона для того, чтобы возглавить французский «Нант». Вместе с ним ушла и Сираба Дембеле. К команде уже присоединились новички — Полина Кузнецова и Лоис Аббинг.
А сегодня пресс-служба клуба уведомила о уходе черногорской спортсменки Катарины Булатович.
«Контракт между гандбольным клубом и игроком, рассчитанный до конца сезона 2018/2019, расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — говорится в сообщении.
В «Ростов-Дон» гандболистка провела сезон 2017/2018, завоевала Суперкубок и Кубок России, выиграла чемпионат страны и дошла до Финала Четырех Лиги Чемпионов.
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