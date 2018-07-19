Катарина Булатович покинула ГК «Ростов-ДОН»

Все болельщики с замиранием сердца следят за сменой состава команды ГК «Ростов-Дон». В команде произошли существенные изменения. Француза Фредерика Бужана сменил на посту испанский специалист Мартин Амброс. Прежний тренер покинул команду по окончании сезона для того, чтобы возглавить французский «Нант». Вместе с ним ушла и Сираба Дембеле. К команде уже присоединились новички — Полина Кузнецова и Лоис Аббинг.

А сегодня пресс-служба клуба уведомила о уходе черногорской спортсменки Катарины Булатович.

«Контракт между гандбольным клубом и игроком, рассчитанный до конца сезона 2018/2019, расторгнут по обоюдному соглашению сторон», — говорится в сообщении.

В «Ростов-Дон» гандболистка провела сезон 2017/2018, завоевала Суперкубок и Кубок России, выиграла чемпионат страны и дошла до Финала Четырех Лиги Чемпионов.