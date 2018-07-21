Две чемпионки ЖХЛ вернулись в нижегородский СКИФ

Нижегородский СКИФ пополнился двумя чемпионками Женской хоккейной лиги прошлого сезона.

Обе хоккеистки ранее уже выступали за СКИФ и становились в ее составе чемпионками России и обладательницами Кубка европейских чемпионов.

Александра Капустина родилась 7 апреля 1984 года в городе Первоуральске Свердловской области. С 2005 по 2015 годы выступала за СКИФ, последние три года являясь капитаном команды. В составе национальной сборной России дебютировала в 2003 году. Она является двукратным обладателем кубка Европейских чемпионов и пятикратным чемпионом России.

Анна Щукина родилась 5 ноября 1987 года в посёлке Балакирево Владимирской области. С 2002 по 2011 годы выступала за СКИФ. В составе национальной сборной России дебютировала в 2007 году. Хоккеистка является четырехкратным обладателем кубка Европейских чемпионов и пятикратным чемпионом России.