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Две чемпионки ЖХЛ вернулись в нижегородский СКИФ
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Две чемпионки ЖХЛ вернулись в нижегородский СКИФ 

Newsroom24 21 июля 2018
Фото: Newsroom24
Нижегородский СКИФ пополнился двумя чемпионками Женской хоккейной лиги прошлого сезона.
Как сообщает пресс-служба СКИФа, в команду вернулись защитники Александра Капустина и Анна Щукина, которые в сезоне 2017/18 выступали в уфимской «Агидели», выигравшей чемпионат России.
Обе хоккеистки ранее уже выступали за СКИФ и становились в ее составе чемпионками России и обладательницами Кубка европейских чемпионов.
Александра Капустина родилась 7 апреля 1984 года в городе Первоуральске Свердловской области. С 2005 по 2015 годы выступала за СКИФ, последние три года являясь капитаном команды. В составе национальной сборной России дебютировала в 2003 году. Она является двукратным обладателем кубка Европейских чемпионов и пятикратным чемпионом России.
Анна Щукина родилась 5 ноября 1987 года в посёлке Балакирево Владимирской области. С 2002 по 2011 годы выступала за СКИФ. В составе национальной сборной России дебютировала в 2007 году. Хоккеистка является четырехкратным обладателем кубка Европейских чемпионов и пятикратным чемпионом России.
Напомним, нападающая Александра Вафина перешла в нижегородский СКИФ.
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