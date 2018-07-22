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Гандболистки «Ставрополье-СКФУ» одержали очередную победу
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Гандболистки «Ставрополье-СКФУ» одержали очередную победу 

АиФ Ставрополье 22 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Триумфом хозяек песка из команды «Ставрополье-СКФУ» в краевом центре завершился чемпионат России по пляжному гандболу среди женщин.
На финальный тур в краевом центре собрались всего три дружины, которые и разыграли комплекты медалей (хотя на первом этапе соревнований в Ейске борьбу за трофеи начинали семь женсоветов). Любимицы местной публики подтвердили свой высокий класс, не проиграв ни одной встречи и поднявшись в итоге на верхнюю ступень пьедестала почёта. «Серебро» досталось спортсменкам из Крымска, а «бронза» — воспитанницам «Центра олимпийской подготовки по пляжным видам спорта» станицы Павловской Краснодарского края.
По итогам ставропольского турнира была сформирована женская сборная России, которая будет защищать честь флага на чемпионате мира по пляжному гандболу. Первенство планеты уже совсем скоро, с 24 по 29 июля, пройдёт в Казани. В почётный реестр попали сразу три делегатки «Ставрополья»: вратарь Марина Складчикова и два полевых игрока — Елена Устич и Анастасия Пастух.
Компанию им составят две представительницы краснодарской «Кубани», Виктория Самарская и Снежана Махнёва, а также Ксения Дьяченко из тольяттинской «Лады», Мария Белова из «Уфы-Алисы», Кристина Кожокарь из «Астраханочки», Анастасия Макина из волгоградского «Динамо-Синары» и выступающая в чемпионате Азербайджана Елизавета Фёдорова.
«Мы десять лет не участвовали в чемпионатах мира, но надеемся, что после возвращения удастся выступить удачно, составить конкуренцию лучшим дружинам планеты, — отметил главный тренер «Ставрополья-СКФУ» и женской сборной России по пляжному гандболу Виталий Волынченко. — Радует, что будет поддержка, но, с другой стороны, эта ответственность может слишком сильно давить на девочек и повлиять на результат. Мы стараемся их к этому прессингу подготовить».
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