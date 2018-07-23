Кубанские спортсмены завоевали серебро ЧМ по гандболу среди слабослышащих 

Участие в мужском турнире принимали сборные восьми стран: Хорватии, России, Бразилии, Турции, Камеруна, Эквадора, Ганы и Кении.
Основу российской сборной составили спортсмены краевого центра паралимпийской подготовки (г. Краснодар). Всего за награды турнира бились восемь кубанцев — краснодарцы Станислав Суровский, Михаил Никулин, Алексей Дремков, Мурат Чомаев, сочинец Андрей Сизов, новороссиец Юрий Бурыкин и Алексей Чернов из Ленинградского района.
На групповом этапе российская команда обыграла сборные Эквадора и Камеруна, однако уступила хорватам. В полуфинале наши спортсмены выиграли у чемпионов прошлых Сурдлимпийских игр команды Турции со счетом 28:14 и вышли в финал.
В главном матче россияне вновь встретились со сборной Хорватии. Увы, итоговый результат игры: 29:22 в пользу жителей Балканского полуострова.
Замкнули тройку призеров турки, обыгравшие в матче за «бронзу» хозяев турнира со счетом 28:14.