Уфимка поборется за звание чемпиона мира по пляжному гандболу в составе сборной России

Уфимская гандболистка Мария Белова, лучший бомбардир прошлого сезона в ГК «Уфа-Алиса» сейчас выступает в составе российской сборной на чемпионате мира по пляжному гандболу, который проходит в Казани и стартовал вчера, 24 июля.

Лучшие команды мира со всех континентов будут бороться за звание лучших и право называться чемпионами мира.

Девчата уже сыграли первый матч со сборной Бразилии. К сожалению, наши спортсменки уступили трехкратным чемпионам мира со счетом 2:0, однако смогли вернуться в ритм уже вечером, победив сборную Таиланда.

Сегодня, 25 июля нашей сборной предстоит заключительный матч группового этапа против сборной Америки.