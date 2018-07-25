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Уфимка поборется за звание чемпиона мира по пляжному гандболу в составе сборной России
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Уфимка поборется за звание чемпиона мира по пляжному гандболу в составе сборной России 

ufa1.ru 25 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Мария Белова в атаке
Уфимская гандболистка Мария Белова, лучший бомбардир прошлого сезона в ГК «Уфа-Алиса» сейчас выступает в составе российской сборной на чемпионате мира по пляжному гандболу, который проходит в Казани и стартовал вчера, 24 июля.
Лучшие команды мира со всех континентов будут бороться за звание лучших и право называться чемпионами мира.
Девчата уже сыграли первый матч со сборной Бразилии. К сожалению, наши спортсменки уступили трехкратным чемпионам мира со счетом 2:0, однако смогли вернуться в ритм уже вечером, победив сборную Таиланда.
Сегодня, 25 июля нашей сборной предстоит заключительный матч группового этапа против сборной Америки.
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