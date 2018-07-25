Российские ватерполистки победили француженок в турнире за 5-8-е места на ЧЕ

Женская сборная России по водному поло на старте турнира за пятое-восьмое места на чемпионате Европы в Барселоне (Испания) обыграла команду Франции со счётом 13:10. В составе сборной России тремя мячами отметилась Екатерина Прокофьева

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Барселона. Турнир за пятое-восьмое места Россия — Франция — 13:10 (4:1, 3:1, 4:5, 2:3).

В матче за пятое место российские ватерполистки сразятся с итальянками, которые ранее разгромили команду Германии со счётом 17:2.

В четвертьфинальной встрече сборная России в серии послематчевых пенальти проиграла команде Греции со счётом 4:5. За выход в финал испанки сразятся со сборной Греции, а венгерки встретятся с голландками.