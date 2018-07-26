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Португалия разгромила Украину в 1/2 финала ЧЕ-2018 U19, Италия обыграла Францию
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Португалия разгромила Украину в 1/2 финала ЧЕ-2018 U19, Италия обыграла Францию 

Чемпионат.com 26 июля 2018
В полуфинальном матче чемпионата Европы — 2018 U19, который проходит в Финляндии, сборная Португалии разгромила Украину. Встреча проходила на стадионе «Хиеталахти» и завершилась со счётом 5:0.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Жоау Филипе и Франсиску Тринкан, а ещё один гол забил Педру Коррейя.
В другом полуфинальном матче сборная Италии обыграла команду Франции со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Кристиан Капоне и Мойзе Кин.
Таким образом, в финальном матче чемпионата Европы — 2018 U19 сыграют сборные Португалии и Италии. Встреча состоится 29 июля.
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