Португалия разгромила Украину в 1/2 финала ЧЕ-2018 U19, Италия обыграла Францию

В полуфинальном матче чемпионата Европы — 2018 U19, который проходит в Финляндии, сборная Португалии разгромила Украину. Встреча проходила на стадионе «Хиеталахти» и завершилась со счётом 5:0.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Жоау Филипе и Франсиску Тринкан , а ещё один гол забил Педру Коррейя.

В другом полуфинальном матче сборная Италии обыграла команду Франции со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Кристиан Капоне и Мойзе Кин.

Таким образом, в финальном матче чемпионата Европы — 2018 U19 сыграют сборные Португалии и Италии. Встреча состоится 29 июля.