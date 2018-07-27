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Ари назвал мечтой игру в сборной России
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Ари назвал мечтой игру в сборной России 

Газета.Ru 27 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что игра за сборную России — это его мечта, передает Sport24.
"Прежде всего я всегда хотел получить гражданство из-за дочери. А еще потому, что видел возможность поиграть за сборную России. Очень рад, что после завершения карьеры могу спокойно жить тут, рядом с дочерью. Возможно, какой-то бизнес открою и в России", — сказал нападающий.
Ари добавил, что играть за сборную России — это мечта всей его жизни.
Форвард также отметил выступление российской национальной команды на чемпионате мира — 2018.
"Я вообще увидел совершенно другую команду, по сравнению с той, что играла в контрольных матчах. Это была единая, сильная команда, которая провела все матчи сконцентрировано, все помогали друг другу. Уже не так важно, кого вызвали, а кого нет, Россия провела блестящий чемпионат мира", — добавил нападающий.
Ранее футболист «Краснодара» Ари получил российское гражданство.
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