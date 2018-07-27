Ари назвал мечтой игру в сборной России

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что игра за сборную России — это его мечта, передает Sport24.

"Прежде всего я всегда хотел получить гражданство из-за дочери. А еще потому, что видел возможность поиграть за сборную России. Очень рад, что после завершения карьеры могу спокойно жить тут, рядом с дочерью. Возможно, какой-то бизнес открою и в России", — сказал нападающий.

Ари добавил, что играть за сборную России — это мечта всей его жизни.

Форвард также отметил выступление российской национальной команды на чемпионате мира — 2018.

"Я вообще увидел совершенно другую команду, по сравнению с той, что играла в контрольных матчах. Это была единая, сильная команда, которая провела все матчи сконцентрировано, все помогали друг другу. Уже не так важно, кого вызвали, а кого нет, Россия провела блестящий чемпионат мира", — добавил нападающий.

Ранее футболист «Краснодара» Ари получил российское гражданство.