«Балтика» проиграла третий матч подряд, уступив дебютанту лиги

Калининградская «Балтика» проиграла третий матч подряд, уступив дебютанту лиги в рамках 3-го тура Первенства Футбольной национальной лиги. Матч, который состоялся на стадионе «Авангард» в Домодедово, завершился со счетом 3:1 в пользу команды «Чертаново».

Ответные голы чертановцы забили за 17 минут, вратарь «Балтики» Евгений Помазан помочь не смог.

После третьего проигрыша подряд калининградская команда замыкает турнирную таблицу.