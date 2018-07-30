Калининградская «Балтика» проиграла третий матч подряд, уступив дебютанту лиги в рамках 3-го тура Первенства Футбольной национальной лиги. Матч, который состоялся на стадионе «Авангард» в Домодедово, завершился со счетом 3:1 в пользу команды «Чертаново».
Балтийцы забили первыми: на 32-й минуте Ника Дзаламидзе отправил мяч в сетку пустых ворот после передачи Алана Касаева. После калининградская команда могла дважды увеличить преимущество, но Алексей Пугин не реализовал свои моменты.
Ответные голы чертановцы забили за 17 минут, вратарь «Балтики» Евгений Помазан помочь не смог.
После третьего проигрыша подряд калининградская команда замыкает турнирную таблицу.