Игнашевич и Варламов нанесли символический удар в матче «Крылья Советов» — ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов», обладатель Кубка УЕФА , бронзовый призёр чемпионата Европы Сергей Игнашевич и вратарь хоккейной сборной России и чемпион мира самарец Семён Варламов нанесли символический удар по мячу в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА.

Игра в данный момент проходит на стадионе «Самара Арена». К 17-й минуте счёт встречи не открыт — 0:0. Напомним, что данный матч является первым для «Крыльев Советов» на новом стадионе, который принимал матчи чемпионата мира—2018.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — ЦСКА.