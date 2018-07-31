Ещё
Игнашевич и Варламов нанесли символический удар в матче «Крылья Советов» — ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игнашевич и Варламов нанесли символический удар в матче «Крылья Советов» — ЦСКА 

Чемпионат.com 31 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов», обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы Сергей Игнашевич и вратарь хоккейной сборной России и чемпион мира самарец Семён Варламов нанесли символический удар по мячу в матче первого тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и ЦСКА.
Игра в данный момент проходит на стадионе «Самара Арена». К 17-й минуте счёт встречи не открыт — 0:0. Напомним, что данный матч является первым для «Крыльев Советов» на новом стадионе, который принимал матчи чемпионата мира—2018.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Крылья Советов» — ЦСКА.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера25
Украинский футболист высказался про Крым95
Загитову и Медведеву столкнули лбами3
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение