Умерла российская чемпионка

В Ростове-на-Дону после тяжелой болезни скончалась гандболистка Елена Паршкова, сообщается на сайте Федерации гандбола России. Спортсменке было 40 лет.
В составе тольяттинской «Лады» Елена Паршкова три раза становилась чемпионкой России и выигрывала Кубок обладателей кубков.
В 2001 году в Италии в составе сборной России Паршкова стала чемпионкой мира.
В июне в Тольятти состоялся благотворительный матч в поддержку Елены Паршковой, в котором приняли участие олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро Татьяна Ерохина, Ирина Близнова, Екатерина Маренникова и другие известные гандболистки.