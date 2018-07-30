Умерла российская чемпионка по гандболу

В Ростове-на-Дону после тяжелой болезни скончалась гандболистка Елена Паршкова, сообщается на сайте Федерации гандбола России. Спортсменке было 40 лет.

В составе тольяттинской «Лады» Елена Паршкова три раза становилась чемпионкой России и выигрывала Кубок обладателей кубков.

В 2001 году в Италии в составе сборной России Паршкова стала чемпионкой мира.