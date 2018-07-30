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Умерла российская чемпионка
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Умерла российская чемпионка по гандболу 

Рамблер 30 июля 2018
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону после тяжелой болезни скончалась гандболистка Елена Паршкова, сообщается на сайте Федерации гандбола России. Спортсменке было 40 лет.
В составе тольяттинской «Лады» Елена Паршкова три раза становилась чемпионкой России и выигрывала Кубок обладателей кубков.
В 2001 году в Италии в составе сборной России Паршкова стала чемпионкой мира.
В июне в Тольятти состоялся благотворительный матч в поддержку Елены Паршковой, в котором приняли участие олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро Татьяна Ерохина, Ирина Близнова, Екатерина Маренникова и другие известные гандболистки.
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