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Саратовца вызвали в национальную сборную страны
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Саратовца вызвали в национальную сборную страны 

САРАТОВ24 31 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Форвард саратовского «Автодора» Георгий Прокофьев получил приглашение сыграть за юниорскую сборную России (U18) по баскетболу 3х3. Национальная команда примет участие в квалификации Кубка Европы-2018. Турнир квалификационного раунда пройдет во французском Вуароне. Соперники поборются за выход в финальную стадию Кубка Европы по баскетболу 3x3, которая пройдет с 31 августа по 2 сентября в венгерском Дебрецене.
Тем временем в Латвии продолжается Чемпионат Европы по баскетболу, где также выступают саратовцы в составе сборной России (U18). Сегодня вечером наша национальная команда сыграет со сборной Турции. Напомним, что после двух туров у россиян в активе победа над командой Франции — 82:80 и поражение от немецкой сборной 72:75. Во всех поединках играли и «автодоровцы» Никита Михайловский, Антон Квитковских и Александр Петенев. Воспитанники черно-белых проявили свои лидерские качества. Особенно выделяется Никита Михайловский. Например, в поединке против немцев, он набрал 14 очков, сделал 5 подборов, 2 перехвата и передачу. Его действия на баскетбольной площадке были одними из лучших.
В плей-офф Чемпионата Европы выходят все 16 участников. Матчи 1/8 финала пройдут 1 августа, 1/4 финала — 3 августа, полуфиналы — 4 августа, финал и матчи за все остальные места — 5 августа.
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