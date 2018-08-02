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Карпенко покинул пост главного тренера сборной Казахстана
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Карпенко покинул пост главного тренера сборной Казахстана 

Спорт-Экспресс 2 августа 2018
После ухода из «Астаны» российский тренер Михаил Карпенко покинул и должность наставника сборной Казахстана, сообщают "Известия". Под руководством 41-летнего специалиста национальная команда республики одержала три победы в четырех матчах первого отборочного этапа Кубка мира–2019 и досрочно квалифицировалась во второй этап, попутно одержав самую крупную победу в истории сборной в официальных играх ("+33" с Катаром). Однако в Федерации баскетбола Казахстана не стали удерживать тренера, так и не предложив ему подписать официальное соглашение о сотрудничестве.
По словам Михаила Карпенко, в сборной Казахстана он работал «на общественных началах», получая зарплату только в «Астане». После ухода россиянина главным тренером национальной команды стал его помощник — 28-летний литовец Ренатас Курилионокас.
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