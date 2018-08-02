«Алашкерт» — «Сутьеска». Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (02.08.2018, 18:00 мск).
Чемпион Армении «Алашкерт» близок к тому, чтобы впервые в истории выйти в третий квалификационный раунд ЛЕ. В первом матче мартунийцы обыграли в гостях черногорскую «Сутьеску», и теперь должны просто не растерять имеющееся преимущество. Букмекеры верят, что у армян всё получится — проход «Алашкерта» в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.18.
Первый матч: «Сутьеска» — «Алашкерт» 0:1 (Зелькович 11').
"Алашкерт"
Свою еврокубковую кампанию «Алашкерт» начал в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где без каких-либо шансов проиграл в двух матчах шотландскому «Селтику» (0:3, 0:3). Между матчами с «Сутьеской» команда Варужана Сукиасяна провела матч за Суперкубок Армении с «Гандзасаром», который был уверенно выигран со счётом 2:0 — оба гола были забиты ещё в первом тайме.
"Сутьеска"
В Черногории, как и в Арсении, новый чемпионат стартует лишь в ближайший уик-энд, но здесь не проводятся матчи за Суперкубок, поэтому «Сутьеска» отдыхала после первого неудачного матча с «Алашкертом». Черногорский чемпион также начинал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но дважды всухую проиграл «Астане» (0:1, 0:2).
Где смотреть матч
Обо всех событиях матча «Алашкерт» — «Сутьеска» можно будет узнать из текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
До нынешнего противостояния «Алашкерт» и «Сутьеска» друг с другом никогда не играли.
Интересные факты
"Алашкерт" никогда ранее не добирался до 3-го квалификационного раунда евротурнира;
В последних шести матчах «Алашкерта», включая товарищеские, играла ставка «Хотя бы одна команда не забьёт»;
"Алашкерт" выиграл оба предыдущих домашних матча в Лиге Европы (+2=0-0, 3:1);
"Сутьеска" никогда не преодолевала один из квалификационных раундов евротурнира;
"Сутьеска" не забила ни одного гола в трёх матчах нынешнего сезона (+0=0-3, 0:4);
"Сутьеска" не выиграла ни одного выездного матча в еврокубках (+0=1-5, 3:12).
Прогноз от Евро-футбол.ру
"Алашкерт" достаточно уверенно смотрелся неделю назад в Черногории. Дома команда Сукиасяна должна сыграть ещё более уверенно. «Сутьеска» рано или поздно будет рисковать, и это мартунийцы могут использовать в свою пользу. Уверенности у армянской команды достаточно после второго кряду выигрыша Суперкубка страны. Наш прогноз: Победа «Алашкерта» — коэффициент 2.06 Михаил КРИПАК