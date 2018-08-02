Прогноз на матч Алашкерт — Сутьеска: смогут ли армяне снова победить

«Алашкерт» — «Сутьеска». Прогноз на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы (02.08.2018, 18:00 мск).

Чемпион Армении «Алашкерт» близок к тому, чтобы впервые в истории выйти в третий квалификационный раунд ЛЕ. В первом матче мартунийцы обыграли в гостях черногорскую «Сутьеску», и теперь должны просто не растерять имеющееся преимущество. Букмекеры верят, что у армян всё получится — проход «Алашкерта» в следующий раунд оценивается коэффициентом 1.18.

Первый матч: «Сутьеска» — «Алашкерт» 0:1 (Зелькович 11').

"Алашкерт"

Свою еврокубковую кампанию «Алашкерт» начал в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где без каких-либо шансов проиграл в двух матчах шотландскому «Селтику» (0:3, 0:3). Между матчами с «Сутьеской» команда Варужана Сукиасяна провела матч за Суперкубок Армении с «Гандзасаром», который был уверенно выигран со счётом 2:0 — оба гола были забиты ещё в первом тайме.

"Сутьеска"

В Черногории, как и в Арсении, новый чемпионат стартует лишь в ближайший уик-энд, но здесь не проводятся матчи за Суперкубок, поэтому «Сутьеска» отдыхала после первого неудачного матча с «Алашкертом». Черногорский чемпион также начинал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но дважды всухую проиграл «Астане» (0:1, 0:2).

Где смотреть матч

Обо всех событиях матча «Алашкерт» — «Сутьеска» можно будет узнать из текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

До нынешнего противостояния «Алашкерт» и «Сутьеска» друг с другом никогда не играли.

Интересные факты

"Алашкерт" никогда ранее не добирался до 3-го квалификационного раунда евротурнира;

В последних шести матчах «Алашкерта», включая товарищеские, играла ставка «Хотя бы одна команда не забьёт»;

"Алашкерт" выиграл оба предыдущих домашних матча в Лиге Европы (+2=0-0, 3:1);

"Сутьеска" никогда не преодолевала один из квалификационных раундов евротурнира;

"Сутьеска" не забила ни одного гола в трёх матчах нынешнего сезона (+0=0-3, 0:4);

"Сутьеска" не выиграла ни одного выездного матча в еврокубках (+0=1-5, 3:12).