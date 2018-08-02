Виктор Классон: После чемпионата мира в Швеции был распродан весь запас футболок сборной

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон высказался о выступлении сборной Швеции на чемпионате мира в России.

Дойдя до четвертьфинала, «тре крунур» добились своего лучшего результата на чемпионатах мира с 1994 года.

— С одной стороны, попадание в четвертьфинал — несомненный успех для нас, — сказал Классон в интервью клубной пресс-службе. — Но когда выходишь в 1/4, хочется пройти еще дальше (улыбается). Пример России, которая прошла в 1/8 финала Испанию, показал, что одолеть можно любую команду, если должным образом настроиться и отыграть все 90 или даже 120 минут с полной самоотдачей. Мы очень хотели обыграть Англию и выйти в полуфинал, понимали, что вполне способны на это, но, к сожалению, соперник превзошел нас…

— Как в Швеции отреагировали на ваш результат, и как встречали команду на родине? — В стране были довольны нашим выступлением. И когда мы вернулись в Швецию, болельщики благодарили нас за прекрасное лето, которое мы им подарили, говорили, что гордятся нами. Примерно в том же духе высказывалась и шведская пресса. Приведу такой вот интересный показатель оценки нашей игры: в стране был распродан весь запас футболок национальной сборной (улыбается).

Добавим, что на чемпионате мира Классон выходил в стартовом составе во всех пяти матчах своей команды (из них четыре — отыграл без замены) и сделал три голевые передачи.