Франк Чамизо как может желает удачи дагестанским борцам на чемпионате России (видео) Призер Олимпийских игр по вольной борьбе, двукратный чемпион мира и Европы Франк Чамизо как может желает дагестанской сборной успешного выступления на чемпионате России, который стартует уже завтра в Одинцово.
Лидер сборной Италии кубинского происхождения вместе с дагестанскими борцами более двух недель готовился в Махачкале к международному турниру «Яшар Догу».
На самом турнире Чамизо добился победы в принципиальной финальной схватке с олимпийским чемпионом Джорданом Барроузом и тем самым взял реванш у американца за поражение на турнире «Битва на улице» в Нью-Йорке.