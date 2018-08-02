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Франк Чамизо как может желает удачи дагестанским борцам на чемпионате России (видео)
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Франк Чамизо как может желает удачи дагестанским борцам на чемпионате России (видео) 

Mirmol.ru 2 августа 2018
Фото: Mirmol.ru
Франк Чамизо как может желает удачи дагестанским борцам на чемпионате России (видео) Призер Олимпийских игр по вольной борьбе, двукратный чемпион мира и Европы Франк Чамизо как может желает дагестанской сборной успешного выступления на чемпионате России, который стартует уже завтра в Одинцово.
Лидер сборной Италии кубинского происхождения вместе с дагестанскими борцами более двух недель готовился в Махачкале к международному турниру «Яшар Догу».
На самом турнире Чамизо добился победы в принципиальной финальной схватке с олимпийским чемпионом Джорданом Барроузом и тем самым взял реванш у американца за поражение на турнире «Битва на улице» в Нью-Йорке.
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