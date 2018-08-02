Франк Чамизо как может желает удачи дагестанским борцам на чемпионате России (видео)

Франк Чамизо как может желает удачи дагестанским борцам на чемпионате России (видео) Призер Олимпийских игр по вольной борьбе, двукратный чемпион мира и Европы Франк Чамизо как может желает дагестанской сборной успешного выступления на чемпионате России, который стартует уже завтра в Одинцово. Лидер сборной Италии кубинского происхождения вместе с дагестанскими борцами более двух недель готовился в Махачкале к международному турниру «Яшар Догу». На самом турнире Чамизо добился победы в принципиальной финальной схватке с олимпийским чемпионом Джорданом Барроузом и тем самым взял реванш у американца за поражение на турнире «Битва на улице» в Нью-Йорке.