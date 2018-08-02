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Представитель Мусы сообщил, что игрок переходит из «Лестера» в «Аль-Наср»
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Представитель Мусы сообщил, что игрок переходит из «Лестера» в «Аль-Наср» 

Чемпионат.com 2 августа 2018
Фото: Vprognoze.ru
Представитель нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы сообщил, что игрок покинул расположение английской команды, чтобы оформить свой переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
«Муса прилетит в Саудовскую Аравию завтра утром. Клубы вчера договорились по сумме трансфера, но Ахмеду нужно было решить некоторые вопросы с собственностью, прежде чем вылететь в Саудовскую Аравию. Это предложение было слишком хорошим, чтобы от него отказаться.
«Аль-Наср» приобретает игрока в самом расцвете его сил. Муса вновь обрёл уверенность в собственных силах на чемпионате мира, а в конце прошлого сезона был одним из ключевых игроков в ЦСКА, за который выступал на правах аренды», — приводит слова представителя Мусы Own Goal Nigeria.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
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